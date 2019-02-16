真的比大巨蛋快 北車聯合防災中心3月底分階段啟用

2019-02-16 16:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前年台北舉辦世界大學運動會前，台北市長柯文哲與交通部次長王國材，隔空吵半天的台北車站聯合防災中心，真的比大巨蛋進度更快，預計今年3月底起分階段陸續啟用；屆時整個大台北車站，包含微風廣場、周邊地下街的監控、消防等系統，都會由聯合防災中心統一處理。

台北車站大樓自民國80年11月啟用，後來陸續增加台北捷運、高鐵及地下商店街等，現在已成為每日超過50萬人次進出重要交通、生活場站。台北市長柯文哲於105年時曾說，台北車站牽涉到好幾個單位，防災系統不應該是各自獨立，要一個聯合處理中心，說過很多次但中央一直拖且擺爛不處理。當時交通部次長王國材更是直接回說，北車聯合防災中心一切依既定時程辦理並未延誤，應該比台北大巨蛋更順利，請柯文哲放心。

聯合防災中心設置在台北車站地下一樓東南角，台鐵局表示，台鐵、高鐵、微風廣場的防災單位預計今年3月底都會完成進駐，8月底前再加入台北捷運、桃園機場捷運、台北地下街、中山地下街、誠品地下街、站前地下街等單位，暫定今年10月會舉辦1場聯合演練。

至於聯合防災中心是要各單位分別派員輪值進駐管理，還是外包委託保全，後續還要討論，不過防災中心建置完成後，會把大台北車站所有監視系統、消防系統都納入，只要在防災中心內，就能監控到台北車站所有地區的運作狀況，有問題時也不用再像以前需先橫向聯繫、確認位置，聯合防災中心內直接就可處理，讓台北車站平日防災管理及日常監控更便利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/