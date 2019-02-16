媽拿發霉年糕來炸他嚇壞 網：我們都這樣吃到大

2019-02-16 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年很多家中都會出現年糕這項有吉祥寓意的食物。有網友心血來潮想吃炸年糕，沒想到偶然發現媽媽要炸的年糕竟然發霉了，才驚覺原來過去每年吃的炸年糕都是如此，網友被嚇壞了上網詢問，沒想到其他網友紛紛回應，他們家也是這樣。

這名網友到臉書社團「爆廢公社」透露，他請媽媽炸年糕，隨口問了句，「有發霉嗎？」沒想到媽媽竟然給她肯定的答案，原PO嚇呆了，跑去一探究竟，「到底是怎樣的發霉法？」可以看到照片中，年糕表面有綠、有黃，還有拜拜的香灰，原PO突然想起，「每年過年拜年糕一定拜到發霉」，原來過去都吃下了這樣的年糕，驚呼，「我一直不敢相信這樣能吃？」原PO詢問許多長輩，也得到年糕「發霉的部分削掉就好」的答案，納悶地問他網友，是否也是如此？

沒想到不少網友家中也是同樣狀況，「以前阿嬤真的都會切掉繼續炸來吃...重點～小時候的我們還是吃的很爽很開心」、「阿嬤說要放到發霉才會『發』，不過通常發霉就會丟掉，不會吃」、「我家也是！今天剛看到，叫老人家別吃，可是沒人理我，活了這麼多年才發現，原來每年都吃這種發霉的」、「我已經這樣活了30年」、「呃...能活到現在也很厲害，發霉的東西還是不要吃啊！」

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