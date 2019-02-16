台東8業務更便民 試辦推播通知申辦進度

2019-02-16 09:24

［記者張存薇／台東報導］民眾申辦建造執照、使用執照，往往只能等等等，搞不清楚何時可以領照、何時又要補件，台東縣政府推出智慧化便民服務，即日起至縣民服務中心申辦建築執照等8項服務，縣府將透過「TTPush踢一下」APP主動推播申辦進度，除讓民眾即時掌握，也能縮短處理時程2至15天。

國際發展及計畫處長余明勳指出，縣民服務中心目前提供200多項與民生相關案件申請，其中申辦案件最多的包括建照、使照申請及補發、土地使用分區及公共設施施用地證明書申請、都市計畫區建築線指定申請等，平均單月受理數量都超過千件，因此先試辦這8項業務。

民眾只要下載「TTPush踢一下」APP，透過「主動推播申辦進度」功能即可得知案件受理、審核日期，也會知道是否需要補件。

縣長饒慶鈴說，縣府朝向更智慧、更便民服務，除地政處稅籍資料可網路自行下載、稅務局網路報稅等，縣民服務中心提供8項業務申辦推播通知，相關業務可縮短2至15天申辦流程，希望更有效率提供服務。

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透過TTPush App ，民眾可掌握案件申辦進度。（記者張存薇攝）

縣民服務中心便民服務再升級。（記者張存薇攝）

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