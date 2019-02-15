佳冬六根庄做福拜新丁 註生娘娘「福廠」坐大位「催生」

2019-02-15 23:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東佳冬鄉六根庄三山國王廟每年農曆元月11日都會搭福廠辦「做福拜新丁」，一個半世紀的習俗出現新氣象，爐主陳珍祥和廟方協議請註生娘娘坐鎮福廠的大位，想求子的夫妻可擲筊帶回限量的超萌「迷你金鏟子」祝生，明年若靈驗產子，不論男女嬰，廟方全都會邀回向伯公請安、祈福，打破以往限男嬰的慣例。

「做福拜新丁」除了祈福，因早年男丁若因衛戍家園或做粗重農務折損，會重創家庭生產力，衍生出新丁出生向土地公敬拜的拜新丁儀式，以往僅限男丁，這幾年才因男女平權而鬆動。

六根庄三山國王廟的信眾今天早上推神轎吹八音，請17位伯公進入已有140年以上歷史、以福州杉組建的「福廠」內坐鎮，庄內新生兒家庭再帶著「新丁粄」入廠祈福，今年請出註生娘娘坐正殿大位，是突破百年習俗新亮點。

爐主陳珍祥說，擔憂少子化讓文化斷炊，今年和廟方協商，突破百年傳統，請女性神明註生娘娘坐大位，提供金鏟子讓想生小孩的夫妻擲筊，只要誠心向註生娘娘祈願，並約定前來還願，一聖筊就能免費祈回神明金鏟，限量36隻，明天還有，時間到晚上7點。

陳珍祥的姪子張孟偉和青年張俊雄搭檔，一個負責活動介紹、一個我負責畫符令加持，他們還請來懷胎5個月的林佳貞及丈夫黃正龍擔任金鏟代言人，今天就有一對來自新竹、已育有1女的夫婦來求子，順利擲筊搏回金鏟子，直說「好幸運！」

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