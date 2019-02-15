醫病》少女半夜腹部劇痛 竟長了16公分大卵巢水瘤

2019-02-15 22:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名16歲少女腹部悶痛2個月，卻不好意思說，上個月夜裡突然劇痛掛急診，發現左側卵巢長出「卵巢囊腫腺瘤」（俗稱卵巢水瘤），已經16公分大，佔滿骨盆腔，緊急開刀切除水瘤，保留卵巢。醫師提醒，水瘤愈大，惡性機率愈高，不要輕忽。

台中醫院婦產科醫師黃一文指出，卵巢水瘤分功能性和病理性兩種，病理性卵巢水瘤為排卵後黃體產生，會隨月經週期消失；病理性則是從卵巢上皮組織長出，不會消失，發生原因不明，好發於中年女性，且形狀愈不規則、愈大，惡性機會愈高。

這名就高一少女下腹悶痛已經2個月，今年1月的半夜突然急性劇烈腹痛掛急診，超音波掃描發現巨大卵巢水瘤，已從骨盆腔長到腹部的肚臍處，有16公分大，進一步做電腦斷層檢查，初步排除惡性腫瘤，緊急微創手術，抽吸囊液後，摘除水瘤，保留下卵巢，術後病理報也確診為良性。

另一名18歲大學生則是月經不規則就醫，也發現腹部有巨大水瘤，也是16公分大，佔據整個骨盆到肚臍的位置，上個月在寒假時手術切除，也是良性腫瘤。黃一文說，卵巢水瘤好發於女中年婦女，一個月內連續有2名年輕女孩罹病，而且都拖到變巨大水瘤，提醒女性朋友要注意。

黃一文說，卵巢水瘤即使是良性，如果太大，可能扭轉、破裂，嚴重恐會卵巢破裂、腸沾黏，提醒婦女腹部不適、膨出，要及早就醫，5公分以下可追蹤觀察，但太大或有症狀評估手術。

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