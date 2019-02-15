嚇死！倒車途中竟開門下車 紅衣阿嬤暴衝人行道

2019-02-15 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市內湖路一段今（15）日出現1名阿嬤展現「驚人的倒車技術」，她在下午5點4分時在車水馬龍之間，倒車途中竟然直接下車，驚悚的景象嚇壞路過的機車騎士，通報義交後趕往現場處理。

1名機車騎士將行車記錄器影片上傳到臉書社團「爆廢公社」，當時騎士騎在內湖路一段，就快接上大直北安路時，前方機車群均緊急煞車，接著看見1名紅衣婦人身體懸在駕駛座外，她的香檳金小轎車往右後方倒車，但車輛失去控制，整部車在道路上打橫直接衝上人行道。

機車騎士們看見驚悚的場景後，通報1名在內湖路一段1巷站崗的義交，PO文的機車騎士對此驚呼「阿嬤！！！！妳怎開車開到在中間這樣下車」。

網友們認為肇事的高齡駕駛開車時應有家人或朋友陪同，才不至於發生如此意外，也有網友指出「年紀大真不適合開車，反應能力不足」、「我要笑死了」、「他在練後退卡普嗎」、「摩登原始人嗎」、「你不知啦！姐是有練過的」、「阿嬤開一開突然想側掛轉彎」。

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