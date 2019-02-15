故宮南院三國展熱門 紙風車週日上演三國奇遇記

2019-02-15 18:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區舉辦「赤壁與三國群英形象特展」，在農曆年節期間有不少民眾專程前往看展，故宮南院在本週日（2月17日）更由紙風車劇團演出「三國奇遇記」，免費入場，預估會引爆參觀熱潮。

南院處長彭子程表示，赤壁與三國群英形象特展以歷史、文人及大眾流行角度呈現三國英雄人物形象，很受好評，2月17日下午2點在一樓兒創教室舉辦「三國人物立體摺紙親子DIY」，Q版人偶完成後還可即興來場趣味擂台賽，好玩又不傷眼睛，線上報名網址https://event.npm.gov.tw，另保留15組名額現場排隊。

晚間6點30分，故宮南院園區北側慶典花園將由紙風車劇團演出「三國奇遇」兒童劇，講述小男孩和他的「羊」朋友穿越回到三國時期，遇見劉備、關羽和張飛的奇妙故事，現場提供2000個座椅，並有今年台灣燈會「屏安豬」小提燈驚喜限量放送。

為搭配「花事‧閑情─品味花器與生活特展」，故宮南院園區北側藝文廣場則佈置2.6公頃花海及巨型青花龍紋天球瓶藝術裝置，波斯菊、向日葵、薰衣草等輪番爭豔；16、17日戶外透南風廣場則有「亞洲新年市集」，有30多個攤位可購買美食或特色商品；「一騎絕塵：RODY跳跳馬騎射大賽」好評加場，贏家有機會把獨家限量的跳跳馬帶回家。

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