爸爸暴走！開學作文「過年」 國小兒77個「哈」寫除夕吃飯

2019-02-15 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕全台小學、國中、高中已於本月11日開學，有國小低年級教師希望學生們以「過年」為題寫篇作文，1名父親看見自己的兒子寫下「吃飯的時候大家一直哈哈哈哈哈......」，他直呼「我真的要爆（暴）走了」。

該位爸爸將孩子的作文內容貼上臉書社團「爆廢公社」，作文共3段，第1段講述一家人在除夕夜當天前往父親家用餐，作者在第2段提到與哥哥一起幫忙大人們大掃除、切水果與端盤子，餐桌上放滿香氣四溢的食物，全家人等媽媽下班回到家洗完澡後就開始吃飯。

不料該名孩童在第3段中寫下「吃飯的時候大家一直」後，一連寫出77個「哈」字來結束這篇作文，全文共161字，使用藍色、黑色原子筆寫成，這篇作文讓孩童的爸爸嘆道「一回到家看到兒子的作文，我也是醉了」、「養不教，父之過」。

這位爸爸在貼文中表示，兒子的行為簡直讓自己「要爆（暴）走了」；但這篇作文令大量網友感到相當有趣，爭相模仿該名孩童的行為在留言區中打出許多「哈」字，也有網友提到「這是在寫什麼，拿回去重寫一次」、「笑到肚子痛」、「到底為什麼吃飯要一直哈哈」。

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