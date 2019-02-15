媽媽傻眼！阿嬤帶去養5天 女嬰回家變這樣

2019-02-15 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕1名母親今（15）日中午12點7分在臉書上貼出自己出生1個月又21天女兒的照片，並提到她被外婆接回家養了5天，回來時竟然出現雙下巴，雖然讓這位媽媽感到傻眼，但她也認為女兒被「養得超好的」。

該名母親在臉書社團「爆廢公社」貼出整起事件，她提到自己的另一半近期內因流感問題需要在家自主隔離，因此請媽媽將外孫女抱回家飼養，女兒「給阿嬤（外婆）帶都很好睡，睡很久，很神奇」，因此在外婆家都是「吃飽睡，睡飽吃」，讓外婆「把她當洋娃娃，一直換衣換造型拍照」。

網友們看見照片中的女嬰在還沒被外婆帶回家前，嘟嘟的臉龐配上尖尖的下巴模樣相當可愛，不料回到家後整張臉如充氣般腫了一吋，就連下顎處都明顯浮現迷你版的雙下巴，向女嬰母親討教「食譜」後得知，其實女嬰只是每3至4小時就喝下90至120毫升的奶，「沒有什麼秘方偏方」。

許多網友知悉整起事件後，均佩服外婆的飼養功力，紛紛留言指出「薑還是老的辣」、「差太多了吧，阿嬤好厲害」、「吹氣球高手」、「阿嬤太可愛了，還換衣服拍照！」、「阿嬤養的果然不一樣」、「再5天就變米其林了」、「這是阿嬤的驕傲啊」。

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