驚！金門海邊又見「烏溜溜的它」 疑中國船偷排廢油

2019-02-14 21:49

〔記者吳正庭／金門報導〕金門金沙鎮寒舍花一帶海邊今天出現不明油污，烏溜溜的黑色以點狀、塊狀綿延約1公里，讓新春才開放的「船型堡」景點蒙上陰影。金門國家公園管理處與縣環保局會勘，研判是過往商船將船油艙底部沉積廢油排出所致，將循兩岸協商機制反映；地方人士則指出，把廢油排出海上根本是一種便宜行事的自私作為，已嚴重破壞水域、生態，懷疑是中國船隻偷偷排入大海，應予最大的譴責！

縣環保局說，早上8點左右接獲岸巡隊通報，寒舍花至山后海邊一帶有油污塊，大概沿著高潮線排列，長達1公里，立即啟動緊急應變措施，動員環保局淨灘隊還有金沙鎮公所清潔隊員、金門國家公園管理處外包廠商，共同執行清理任務；初步研判，應該是過往商船將油艙底部沉積的廢油排放到海上，潮水將油漬、油污推打到岸際。

金沙鎮長吳有家說，這些污油塊清了一早上還清不完，很傷腦筋，擔心明天還會繼續從海裡推上來。

發現油污的海邊位於金沙鎮，與中國僅一水之隔，兩岸中間水域有小三通船隻及中國商船、砂石船經過，其中又以中國船為主；岸際的「船型堡」，是農曆春節才開放參觀的軍事碉堡。

聞訊趕至現場的立委參選人陳玉珍說，懷疑是中國船為便宜行事，把艙底油洩往大海，這種行為已嚴重破壞水域、生態。金門縣議員董森堡說，2016年「港泰台州」號貨輪於古崗發生擱淺漏油意外，油污漬痕至今仍殘存於當地高潮線的岩石上，影響深遠不可小覷。

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