華航機師罷工落幕！工會：簽完團體協約就宣布結束

2019-02-14 21:57

首次上稿 20:40

更新時間 21:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空與桃園市職業工會協商結束，機師工會理事長李信燕，今天下午經歷協商，謝謝工會釋出善意，接下來持續維持良好溝通管道，也已經交代相關幹部，現在等團體協約法律文字確認後，雙方再幾位長官見證下，簽下團協就可以立即宣布停止罷工。

華航勞資晚上10點將召開記者會，預計當場簽團協。記者會目前已確定行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、交通部政次王國材、華航董座何煖軒、桃園機師工會理事長李信燕、桃園市長鄭文燦及勞動部長許銘春等人出席。

勞動部次長劉士豪表示，下午因雙方對於訴求的法律文字有很大疑慮，協商很久沒辦法達成很好共識，每個人都有意見，所以下午請雙方各派4位代表到會議室協商，進展速度快非常多，雙方都充分表達所有顧慮事情跟未來發展。

目前雙方對禁止秋後算帳已達共識，公司方案提出後工會肯認，華航對工會及會員就本次爭議行為，包含對華航所為及言論，若符合法律公司尊重；後續將遵守工會法、勞資爭議處理法、中華民國相關法令，不會對工會及會員做有違反前述法令的行為。

第四點撤換破壞勞資關係主管，劉士豪表示，工會希望罷工事件後，公司管理制度改善，未來加強工會溝通協商，這部分已雙方很順利達成協議。

劉士豪表示，第五點比照長榮航空第13月全薪，雙方懇談很久，最後達成和平協議，未來雙方爭議事項，雙方未來不再進行爭議行為，團體協約有效期間，雙方都放下爭議行為武器（不會罷工），有新爭議就循調解跟仲裁解決爭議，不會有罷工行為，請各位放心。

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