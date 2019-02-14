醫病》台商心律不整昏倒 心臟去顫器+遠距照護救命

2019-02-14 22:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名50多歲台商罹患肥厚性心肌病變，差點猝死，裝置體內去顫器、服藥治療，並加入遠距監測照護，今年1月醫院監測到他心律不整發病昏倒，心臟去顫器啟動救命後主動聯繫，原來是他前一天忘記服藥，經提醒規則服藥，狀況也恢復正常了。

11歲的蘇小妹多次昏倒，去年9月休克送醫，發現罹患先天性心臟病，心室心律不整，去年9月裝置心臟自動去顫器，且規則服藥治療，仍發病加上容易緊張易復發，後來加入遠距監測照護，透過無線傳輸定期將心律數據上傳，醫師隨時掌握病況，並調整藥物，蘇小妹未再發病。

台中榮總心臟電氣生理科主任謝育整說，心跳過慢、過快或心衰竭病人，裝置植入式心臟電子儀器，包括心律節律器、體內自動去顫器或心臟雙控再同步節律器患者，儀器會紀錄心徑或病徵，但往往3至6個月回診到醫院才能判讀分析，但是高風險患者可能已經症狀嚴重，甚至難以彌補。

謝育整說，近來植入式心臟電子儀器可加入「遠距照護系統」，讓病人在家將儀器儲存的心律數據，定期加密傳送至醫療院所，醫療人員可監測分析、隨時掌握病況，也能即時傳送訊息通知患者，減少不必要的門診及住院，而且一旦病人有緊急發生的心律不整，也會即時傳送，國外研究顯示可提升高風險患者4年存活活率53％。

中榮心臟內科醫師廖英傑說，像蘇小妹這類心律不整患者，容易緊張焦慮而發病，常會覺得不舒服擔心復發，參加遠距照護系統後，定期上傳心律數據，能確定病況及有無發病，調整藥物，蘇爸爸說，從此家人更安心，女兒心情和病情也較穩定。

中榮心臟血管中心主任吳茲睿說，中榮自102年開始引進心臟電子儀器遠距照護系統，已有35名病患加入，透過這樣的服務，除了可以提早發現潛在的心律問題並提前介入治療，也縮短病人的返診次數及等候時間，甚至降低不必要的住院及檢查，大幅提升病人的生活品質。

謝育整建議，植入式心臟電子儀器高風險患者可加入遠距監測照護，不過每個月自費3000元。他也提醒，心悸、胸悶、呼吸喘、曾昏倒、心跳不規則的民眾，應及早就醫檢查是否有心律不整問題，避免猝死風險。

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