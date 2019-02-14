點亮孩子星光！桃園家扶16日家樂福內壢店為弱勢學童籌募助學金

2019-02-14 21:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園家扶中心16日上午10時30分至下午3時30分在家樂福內壢店舉辦「點亮孩子星光」義賣，替桃園市內3200名弱勢孩子籌募安學金，義賣活動由家扶中心關懷的清寒大專生協助，一來了解獎學金的得來不易，同時讓民眾感受到大專生的熱情。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，家扶基金會2月串聯全台家扶中心，在各地舉辦46場「點亮孩子星光」義賣，希望替弱勢孩子籌募1000萬元安學豬福金（祝福金），16日登場的桃園場義賣活動，義賣品由民眾、企業贊助的生活用品、衣物、鞋類、包包等，從義賣品地募集、整理到當天的叫賣，由桃園家扶中心關懷的清寒大專生合力完成。

張伏杉表示，桃園家扶扶助的家庭有1500戶，約有3200名弱勢孩子，對這些弱勢家庭的孩子來說，只有透過教育才能翻轉貧窮，社會大眾捐贈的獎助學金，是他們向學脫貧的能量，希望社會大眾踴躍響應活動，藉由購買愛心商品幫助弱勢孩子穩定就學，給予他們實質的支持鼓勵。

就讀大學四年級的小美，父母年邁且領有身障手冊，她最大的願望就是盡快出社會、賺錢養家，上進的她上學時間外都在打工，在學期間考取資訊相關證照；小美說，若沒有領到每學期的家扶獎助學金，就需要多兼幾份工，沒辦法顧好課業，未來希望能靠自己的力量改變家裡的經濟環境，有能力之餘也能回饋社會，幫助更多跟她一樣的孩子。

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