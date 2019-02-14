來台中追花賞樹 各地花況報你知

2019-02-14 13:11

〔記者張菁雅／台中報導〕受暖冬影響，台中市各區公園內的洋紅風鈴木、火焰木，以及在東勢河濱公園兩側、大甲區開元路、沙鹿區中清路的木棉樹，已陸續開花，美不勝收。台中市政府建設局長陳大田今日表示，木棉花及洋紅風鈴木的花期約4週左右、火焰木的花期約6週，今年因氣候影響，花期可能花期縮短，提醒市民把握機會追花賞樹。

建設局表示，木棉樹的花期一般在每年3至5月期間，也就是元宵節過後，才會依節氣開花；洋紅風鈴木則在農曆年後陸續結苞綻放。今年受暖冬影響，提早啟動樹木開花的生理時鐘，讓市民提早欣賞到樹木遍地開花的美景。

建設局指出，東勢區中正路（台八線）東勢大橋沿線的木棉樹最為密集，每到花期時，可觀賞到整排橘色的花朵綻放；在南屯區保安公園及西區土庫公園也可以看到火紅的木棉樹。

此外，823公園、敦化公園、春社公園、南屯公園、豐樂公園、文心森林公園、潮洋溪畔等，可以看到洋紅風鈴木開花的浪漫景色。惠來公園、健康公園、環中路二側、新都生態公園的火焰木也已蓄勢待發，民眾可就近前往賞花。

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