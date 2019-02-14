協商火藥味十足 機師轟升遷不透明VS華航暗諷工會不用功

2019-02-14 11:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空今與桃園市機師職業工會開第4次座談會，重新對於昨日未獲共識進行討論，但一開場雙方就火藥味十足，對於機師工會再質疑華航升轉訓不公開透明，華航航務處協理陳淳德則暗諷工會代表，最新版本去年8月就已經公告在內部網頁上，還對外發表似是而非的言論，「我實在不了解」；對於華航機師的升轉訓規章不了解、不用功，他也不意外工會還拿著前年的版本，但華航不斷對相關不夠盡善盡美的規定做修正，雙方要討論應要站在一個同樣的平台。

陳淳德說，飛行安全是我們最高的目標，包含招募時間、考核，就跟副教授要有一定年資才可以升正教授，但年資達到時不一定有缺額，就算有缺額還要評比，任何工作都要擇優，年資、績效職能、品格道格、敬業精神等，這些作業文件都有規範。

華航總經理謝世謙表示，行政職升訓或許會有主觀判定標準，但機師就是看飛行技術，他曾接到很多電話關切升轉訓，他也通通都不接受，因為這些涉及公共安全，升正機師一定都是技術達到水平才有資格升，並不能拿年資來比。

陳淳德表示，華航絕對沒有升訓不公情況，雖然有些副機師10年還沒辦法當機長，但這個情況每個公司都會有，因為缺不會是一直都有，不一定是他表現不好。

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