天天吃好料》土城老張牛肉麵 飄香30年

2019-02-16 09:26

〔記者邱書昱／新北報導〕飄香30年牛肉麵，政治人物慕名前來！位在新北市土城區中央路二段的巷子內的老張牛肉麵，每到用餐時間客人總是絡繹不絕，菜單上的清燉、紅燒、半筋半肉牛肉麵是入門款，老饕則會點上一盤手工包餡的水餃和粒粒分明的炒飯。

老闆張世淵說，其實在自己創業前，曾在環亞飯店、鑽石樓擔任過港式料理當廚師，自有一套獨門秘方，「大骨湯需要熬煮8個小時」，從隔天就要開始燉煮湯頭。

除了湯頭相當講究，挑選牛肉不馬虎，甚至連麵條也是自己手擀，彈牙有嚼勁，張世淵也說，牛肚就是要看厚度、新鮮度還有蜂巢度，特別是老的牛肉需要長時間烹調、嫩一點的則是短時間，「關鍵還是在品質，當然還要加上一些獨門配方。」

店內牆上掛滿新北市議員、立法委員，甚至是立法院前院長王金平致贈的喬遷字畫捲簾，可見美食傳遍千里。前來用餐的民眾推薦水餃，她說，老闆手工製作外，內餡的韭菜香氣散在口中。

另一位民眾則是推薦粒粒分明的炒飯和滷味小菜，淋上老闆乾炒過的辣椒和小魚乾辣椒醬，更能夠畫龍點睛，而清燉牛肉麵雖然清淡，卻充滿濃郁牛肉香，一定會讓吃過的人念念不忘。

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