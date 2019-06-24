冷眼集》「總統們」的弱點

2019-06-24

記者鄒景雯／特稿

既然要堅持參選，就表示有一搏的勝算，這麼多的總統參選人讓大家來挑，肯定每個人都有他們的長處，問題是他們的弱項是什麼？有沒有改進的可能？這更是進步選民所關切的。

為什麼這麼說呢？台灣自一九九六年民選總統以來，每四年就會選出一位總統，明年一月十一日也不會例外，連任也好，新任也好，總有一位會當選總統。選出總統，只是手段，並不是選民的目的，選民真正要的是每任總統能夠成功帶領國家，促進國家的發展。然而，二十三年來，我們已經選過六次總統，多數的總統都有令人搖頭嘆息的罩門，台灣總體前進的效率與內涵，同樣無法令多數國民足以自滿，因此大家確實該化被動為積極，從投票機器，回歸總統頭家，換個角度對這些總統競逐者做要求。而既言頭家，就不會是誰的「粉」，必須直指問題的核心，請這些選將們在選前就該給出明確的答案。

首先是韓國瑜，這位現任高雄市長，去年十一月二十四日才當選，擁有最現成的資料，很容易比對出競選訴求與上任表現的落差如何，一句話，他的重大缺陷在口手分離，缺乏有效實踐的治理能力。例如，選前喊反對「一國兩制」，選後走進了中聯辦；選前誓言「高雄發大財」，選後「只願能夠改變台灣」。按照相同模式，而且是現在進行式，基本上他似乎已經是個無法對複雜事務進行學習與反芻的人；同理，今後其在參選過程所發表的任何政見，即使耀眼吸睛，也都僅是根據一時一地、特定需要的「靈光乍現」，絕不代表是經過實地調研、深思熟慮的結論。

總統是演員，若知人善任，不見得不能成為好總統，但是依據高雄經驗，韓國瑜的用人暴露了他的人才庫不足，連組成市府團隊都捉襟見肘；甚至缺乏稽核考評概念，部屬來路不明、爭議頻見；放牛吃草式的無為而治，導致市政日益鬆弛，面對登革熱來襲的驚慌失措，相信僅是諸多政務的冰山一角。故而可以合理推測，如果韓成為二○二○總統，未來四年他會持續「走唱人生」，無一刻能夠靜下心來、沉澱思考：台灣所遭遇的內憂與外患，更無從糾集眾力，提出解決方案，更別談他要如何領導方向了。

即因如此，國民黨的菁英階層「卡韓」不遺餘力，郭台銘的支持度節節上聲。郭董沒有從政紀錄的包袱，但是他同樣有一雙脆弱的阿基里斯腱，那就是他在中國的事業。最近，柯文哲詢問：郭會不會是香港董建華一號？蔡英文也質疑：電子五哥都回台了，除了郭董的公司之外。這些，都是眼睜睜的事實。郭董掛在頭頂的中華民國，在台灣的歷任總統，沒有一個在敵對的中國經營龐大事業，儘管郭董已經告別鴻海公司，但是他的財產仍受到直接牽動，這層疑慮如果無法採取斷然手段明確釐清，他就沒有辦法凸顯能力為其強項，來與其他參選人進行更具優勢性的競爭。

最後是蔡總統，過去三年多，她最受挑戰的是內政，累積的民怨也在於此，現任總統首度遭遇黨內初選競爭，原因亦與此有關，甚至在野黨爆棚的人搶出頭，連只以三千票倉皇當選的市長，都能嘲笑：若有辦法說服，他就不選；就知道有待努力的空間實在很大。

蔡政府的治理，最受詬病的，只講三點就好，其一是：過度倚重民調，導致多半跟隨風向，無能領導風向，日本食品無法採取科學處理，即是失敗的教訓之一。同時，性格使然，遇事猶豫，凡有爭議的事項，鮮少能夠明快決策，總是延宕擱置，以為時間可以換取空間，結果反而更加得罪既得利益者。此外，養成的過程社會化不足，團隊又多學者從政，對現實認識脫節，不經意即造成人民痛苦，如勞基法的修正讓中小企業主、中南部弱勢勞工首當其衝，多元產業則失去彈性，問題至今仍未妥處。

依照美中當前的態勢，有識者肯定了解，國民黨好長一段時間當紅的平衡政策，現在已經落伍不再前沿，蔡總統的對外路線是於今必然的選擇，然若其在內政上失分太多，無法認知反省改正，將是非常可惜的事情，白白浪費了天賜的大環境。居高位者，能不能聽進諍言，是能否重新爭取民心的前提，這點，所有的「總統們」都適用。

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