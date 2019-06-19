黃光芹：韓財產 魔鬼藏在細節裡

2019-06-19

夫妻申報18張保單沒金額 必須對外說明

〔記者王榮祥／高雄報導〕資深媒體人黃光芹昨在臉書再度針對高雄市長韓國瑜財產申報部分，要他「完全揭露」，並直言「魔鬼藏在細節裡」！她指韓國瑜夫妻有多達十八張保單，有申報、沒金額，是否為儲蓄型保單？必須對外說明。韓國瑜強調，財產都已申報，大家若有興趣，歡迎調閱。

韓：財產已申報 歡迎調閱

黃光芹舉立法院長蘇嘉全為例，過去蘇選副總統時，財產申報中有十四筆保單，但不見金額，「後來他自承一個月光是保費就要繳六十七萬元，媒體窮追不捨，他最後才在政見會上坦白，那是他獨特的理財模式，用小孩名義，總額為一．八億元。」黃光芹表示，這數字遠超過蘇嘉全原本申報的財產。

她接著再提：「魔鬼藏在細節裡，以韓國瑜夫妻的財產申報為例，一、三月十四日申報，他們在前一天、十三日才進行財產信託，以至於有雲林土地四筆、房屋一棟，價值全被藏起來。二、選後在台北市民生東路玉山銀行有房貸，是否購置新的房產？還是拿舊房子去增貸？三、兩夫妻有多達十八張保單，有申報、沒金額，是否為儲蓄型保單？」

黃光芹也指出，韓國瑜去年十月十七日鳳山造勢時曾公開表示，未來拿到一票卅元的選舉補助款，將全數捐公益，但這次申報卻列入財產，根據高雄市政府新聞局長王淺秋的說法，只捐了一百一十萬元，一如他們以往作風，兩夫妻對外不約而同說會捐出千萬元，但一個說選舉補助款、一個說選舉結餘款，彼此兜不攏，一反常態，李佳芬還強調他們誠實申報，若媒體做文章、抹黑，她一定告到底。

黃光芹表示：「是提醒、告知，還是威脅、恐嚇？誠不誠實需要外界檢驗，就讓陽光灑進來！」

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