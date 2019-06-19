為韓槓上 蘇：郭從肯定 變成批評我 郭：是蘇變了 沒院長格局

2019-06-19

〔記者俞肇福、謝武雄／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨指高雄市長韓國瑜「是我兄弟」，指韓被行政院長蘇貞昌在行政院院會「修理」，還說「蘇貞昌變了！」蘇則表示說：「這是國民黨的初選文化，我們見怪不怪。」

郭台銘前天為高雄市長韓國瑜抱不平，指蘇貞昌在行政院會以放大鏡和顯微鏡去看韓「閉目沉思」，還放在網路上播，蘇已從做事的人變成鬥爭的人，「我要是總統，明天就把行政院長換掉。」

蘇貞昌昨天回擊：「沒有選舉時的郭台銘，一再地說非常敬佩我的魄力會做事，現在要參加國民黨初選的郭台銘，變成在批評我，這是國民黨的初選文化，我們見怪不怪。」對於藍營立委指行政院變成民進黨在打選戰的工具；蘇貞昌說，他當行政院長第一天就到機場防止非洲豬瘟，希望大家一起努力，不要只會噴口水。

對於蘇貞昌的回擊，郭台銘強調：「這是蘇貞昌變了，並不是我變了。」行政院將不同黨派地方首長開會的錄影PO上網，這不是院長的格局，自己是就事論事的人，認為任何事情不應該太政治化，「這樣修理我的兄弟韓市長，我看不過去。」

郭台銘表示，高雄發生登革熱疫情，地方首長跟中央要資源，這是天經地義的事情，又不是好幾百億元，中央有什麼好考慮的？應該是要多少給多少！且台灣又不是面臨作戰期間，國軍防疫部隊為什麼不能到高雄支援？

郭台銘說，蘇貞昌擔任台北縣長時，他與蘇溝通管道順暢，如今蘇回鍋行政院長卻變了，如果是回到以前的蘇，「我就會喜歡他」。

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