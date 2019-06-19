學者︰3原因 勞資感受差異大

2019-06-19

雇主法定勞動成本增加

勞工「歸功」政府

〔記者吳佳穎、鄭琪芳／台北報導〕「萬物皆漲，只有薪資凍漲」，是不少民眾的切身感受，但雇主也面臨勞健保等「人事成本」不斷攀升壓力。台大國發所副教授辛炳隆分析，勞資雙方感受極大落差有三大原因，除勞方多將法定勞動成本增加「歸功」於政府外，經濟的餅未做大、雇主以非經常性薪資取代經常性薪資調整，也是勞雇感受差很大的原因。

根據主計總處「事業人力僱用狀況調查」，二○一七年工業及服務業受僱員工總報酬六十九．九萬元、年增二．八％，其中，非薪資報酬九．九萬元、年增四．六％，增幅高於總報酬及薪資報酬；且非薪資報酬占總報酬比重攀升至十四．二％，持續創下歷年新高。

餅未做大 獎金取代加薪成趨勢

辛炳隆指出，企業在編列年度預算時，多採取總額控管，訂出「總人事成本」，其中包含勞保、勞退、健保等法定勞動成本；當法定勞動成本增加，但總人事成本不變，不管是整體經濟或企業營運的「餅未做大」情況下，就會排擠加薪幅度。

他分析，目前「法定勞動成本」的勞保、勞退、健保等，都是以員工經常性薪資為計算基礎，例如勞退雇主每月須提撥薪資六％；為了降低法定勞動成本，雇主往往以績效、年終獎金等非經常性薪資，取代員工經常性薪資調漲，「這情形已反應在近幾年來，非經常性薪資占總薪資比例逐漸成長。」

非經常性薪資占比例 屢創新高

辛炳隆並指出，勞工往往將雇主負擔占比最高的「法定勞動成本」歸功於政府，例如民眾在使用健保時，並不會意識到健保保費中雇主負擔達六成，而將便宜醫療費用歸因於健保措施；種種因素讓勞工認為薪資凍漲，但雇主卻面臨不斷攀升的勞動成本。

除勞保、健保、勞退等項目外，法定勞動成本還包含資遣費、職工福利金（福委會提供的福利措施）及雇主為了勞工安全提供廠護、廠醫，其他社會保險等措施。

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