黃國昌：旺中拿政府標案 金額逐年攀升

2019-06-18

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委黃國昌昨召開「紅色媒體承包上億政府標案，政府應嚴肅面對」記者會，直指「中國時報」、「中天電視」、「旺旺集團」等取得的政府標案總金額近年一路攀升。黃國昌表示，面對台灣民主被嚴重威脅及滲透分化，即使媒體法律規範，各級政府也應有自覺，「最起碼有選擇不買的權利吧！」

黃國昌整理「中國時報」、「工商財經」、「中天電視」、「旺旺集團」等二○○一年至二○一八年歷年政府標案總金額，顯示總金額近年一路攀升；以中國時報為例，二○一○年政府標案總金額為四六七六萬元、二○一六年為五三七九萬元，二○一八年增至一億七二五九萬元。

黃國昌說，他二○一二年當學者時曾參與拒絕中時運動，呼籲消費者拒絕旺旺中時這樣幫中國擦脂抹粉的媒體，沒想到社會對旺中淪為中共傳聲筒而憤怒時，各級政府採購金額不僅沒減少、還不斷增加。

但黃也解釋，標案總金額包括各級政府，「至於中央和地方政府各自在不同媒體上所佔比率多少，結構很複雜，內容也很多，他沒有辦法在記者會上一樣樣給大家看。」

黃國昌接著拿出目前中央機關訂報比率，指出旺旺中時佔比廿一％，但發行量佔市場四十二．二％的自由時報（註：自由時報實際市佔率逾五十％），中央機關訂報比率卻只有十五％。

黃國昌表示，若中國對台灣的民主威脅及分化都那麼嚴重，即使沒有法律規範，中央政府、地方政府能否有些基本自覺，至少可以選擇不買，不要一面花納稅人的錢在買，又說要阻止中國媒體對台灣滲透分化。

媒體詢問，中時、中天等標案總金額在二○一六年民進黨執政前後開始有明顯攀升，黃國昌則說，他不願意針對特定政黨評論此事，「講了就傷感情」，他只能說，過去這段時間受夠中國時報、中天電視的台灣公民看到這些資料會感觸很深。

不過，根據記者查詢中天電視二○一六年五月廿日至二○一九年六月十七日間得標（政府標案）資料，中天電視共得標一○八案，其中，國營事業四案（中油），中央政府三案（農委會、交通部、內政部），地方政府高達一○一案。中央政府僅佔二．七％，地方政府為九十三．五％。

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