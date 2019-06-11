AI「看」人臉 6秒測知心跳血壓

2019-06-11

首例影像辨識生理資訊

〔記者簡惠茹／台北報導〕「看你臉，知你心。」交大教授吳炳飛團隊，以ＡＩ技術判讀影像，透過一般攝影機、手機鏡頭拍攝人臉，藉由觀測臉部微血管變化，六秒就可分析出心跳、血壓等數據，技術已獲得聯發科投資，並已在上海商銀智慧分行運用，加強身分認證、預防ＡＴＭ詐騙行為等，估值上看五億元。吳炳飛指出，這是全球第一個用影像來辨識生理資訊的技術。

技術已獲得聯發科投資

交大電機工程學系教授吳炳飛花費五年時間，研發「影像式生理訊號健康管理系統」技術，獲得科技部價創計畫協助創業，成立鉅怡智慧股份有限公司，以非接觸方式量測心跳、血壓等生理訊號，可應用醫療、金融、交通和居家照護等領域，公司商業估值已達五億元，昨在科技部舉行成果發表會。

吳炳飛表示，一般市售智慧手錶、手環在劇烈運動下，難以提供精確偵測數據，穿戴習慣也會影響數據蒐集，但團隊的技術，只要透過普通市售攝影機拍攝人臉後，大約六秒時間，透過臉部微血管血液通過的明暗變化，再用團隊的演算法就可分析出心跳、血壓和心率變異數據，靜止狀態下可達到醫療級精準度。

導入智慧銀行認證身分

團隊指出，目前已在上海商銀新設的智慧銀行導入技術，包含台中與新竹數位分行已有使用，更可運用臉部表情等生理資訊強化情緒是否異常的辨識，加強銀行對客戶身分認證、ＡＴＭ防詐騙行為與ＶＩＰ服務等。

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