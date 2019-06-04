攻手機族 蔡推「助英台」

2019-06-04

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選下週進行民調對決，蔡英文總統這段時間仍以國政推動為優先，較少選舉行程，但因初選民調納入手機族，蔡陣營近期也強化網路方面的支持聲量，在蔡英文的LINE官方帳號推動「助英台」任務，呼籲支持者幫忙拉票。蔡英文昨也透過臉書強調，「助英台」就是幫助蔡英文守護台灣。

守護台灣 責任與承諾

蔡英文在臉書表示，過去三年，面對中國的進逼，她不曾屈服並堅定地捍衛主權，維護自由民主，得到國際社會的支持。她證明了一件事：台灣很重要，台灣被國際所需要。

她強調，守護台灣，是她的責任與承諾。在野黨來勢洶洶，二○二○唯一勝選的機會不能只靠一個人，必須團結所有人的力量，再次一起面對挑戰，讓國家不會再走錯誤的回頭路。蔡英文也呼籲，「台灣我來顧，電話民調就麻煩大家幫我顧」，「支持蔡英文，團結就會贏」。

由於民進黨初選民調納入手機族，蔡陣營近期強化網路社群的支持聲量，以更貼近與手機族的互動。

LINE圖卡 向民眾拉票

其中，蔡英文在LINE官方帳號展開「助英台」任務，呼籲支持她的「辣台派」幫忙拉票。內容是訴求支持者將收到的「助小英保台灣」圖卡，轉發給其他親友。圖卡上載明她的初選民調，將在六月十至十四日，晚上六點到十點舉行，訴求「我需要你的支持，也需要你幫我拉票。民主台灣需要我們一起來顧好」。

蔡陣營指出，蔡總統使用網路社群，主要進行政策面的說明，讓網友容易理解並轉發；另方面，也澄清一些錯假資訊的內容，減少假新聞的傳播。近期呈現方式更為活潑多樣，例如加入人氣插畫家在臉書所貼「不要玩總統」相簿，設計一系列與蔡英文LINE對話內容情境，雖主要在談減稅政策，卻因將蔡英文畫成星際大戰裡的尤達大師、漫威漫畫的綠巨人浩克等，引發網路熱議。

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