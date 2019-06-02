韓國瑜喊「發財外交」 高市議員批「鬼扯大王」

2019-06-02

〔記者陳昀、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨在凱道造勢，韓國瑜演講時指出，總統最重要的工作就是國防、外交、兩岸，如果他有機會承擔重任，國防最高原則是保證對方不輕啟戰端，外交則要翻轉撒錢、贈與的「凱子外交」為「發財外交」，讓外交官肩負經濟任務，並帶動兩岸穩定。

聲稱「準備承擔任何重要職務」

對於剛當了五個月的高雄市長，就想轉換跑道選總統的韓國瑜所提出的「發財外交」，高雄市議員高閔琳痛批，韓國瑜只會喊口號，高雄都還沒發大財，又胡扯什麼發財外交，「真的是鬼扯大王！」

韓國瑜昨在夫人李佳芬陪同下出席在凱道舉辦的誓師大會，演講時宣示，二○二○他準備承擔任何重要職務，「為中華民國不惜粉身碎骨」，團結所有力量，「讓鬼混的政治人物下台」。韓並帶動群眾高唱「中華民國頌」。

韓國瑜表示，他十八歲就讀陸軍官校、接觸軍事訓練後，此生不曾害怕過，面臨任何風雨及抹黑造謠都沒怕過，「可是今天我怕了！我怕中華民國的未來！我怕台灣人民一大堆正在受苦啊！」因此，他提出，誰當總統，都要「台灣安全、人民有錢」。

韓國瑜表示，年輕人正面臨失業、低薪、住房三大困境，台灣的社會住宅比例卻極低，從政者手握權力，若不能讓人民安居樂業有什麼用？他主張，總統要對外簽訂自由貿易協定，並配合推動自由貿易經濟區，若能排除障礙，台灣競爭力會一飛沖天。

韓指出，總統最重要的工作就是國防、外交、兩岸，如果他有機會承擔重任，國防最高原則是保證對方不輕啟戰端，外交則要翻轉撒錢、贈與的「凱子外交」為「發財外交」，讓外交官肩負經濟任務，並帶動兩岸穩定；他說，「愛台灣」根本是廢話，誰當總統都要做，「我們不愛台灣，難道會去愛菲律賓嗎？」

韓國瑜說，大家都認為他是土包子，但他是跟基層在一起。他雖然不是經濟學者，但華人世界改革經濟最成功的前總統蔣經國、前新加坡總理李光耀、前中國領導人鄧小平，都不是學經濟，一樣讓經濟衝上去。

議員轟「鬼混的韓市長先下台」

高雄市議會民進黨團昨晚則發布新聞稿，譴責韓國瑜的演說，顛倒是非，信口開河，一如參選高雄市長時的翻版，並痛批韓將高雄市當跳板、備胎，政治性格之狡猾無與倫比。要求鬼混的韓市長，先辭掉高雄市長， 實現韓市長「讓鬼混的政治人物下台」的宣示。

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