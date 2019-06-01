漢光演習落幕 創「四個首度」

2019-06-01

〔記者黃欣柏／台北報導〕國軍「漢光三十五號」演習昨天中午順利落幕，回顧本次演習，共創下「四個首度」，包括兵推首度納入假訊息演練、F-16V首度投入操演、愛國者飛彈首度駐防大佳河濱公園及國軍首度徵用蚵棚架設阻絕設施。國防部強調，這凸顯了國軍與時俱進、捍衛國土的決心。

據悉，漢光三十五號演習分為「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」及「實兵演習」兩大部分，考量中共的假訊息攻勢無孔不入，今年軍方特別在電腦兵推中納入假訊息因應演練，先模擬共軍利用假訊息造成我方民心浮動，國軍政戰部門再以影像、照片、懶人包等方式製作文宣來安定民心、軍心，是國軍首度進行此項推演。

在實兵演習部分，不但我軍透過「鳳展專案」改良的F-16V戰機首度在國人面前亮相，並在彰化戰備道成功起降，國造雲豹八輪甲車也順利投入屏東滿豐訓場實彈射擊。另外，去年十一月成軍的派里級雙艦「銘傳」與「逢甲」也參與了東部海域的實彈演練。

各項新武器投入演練雖然吸睛，但本次演練最特別的地方，莫過於第四作戰區於五月二十九日在西部沿海實施的「航道阻絕設置操演」，本次操演是國軍首度徵用出海口周邊漁民的船隻及蚵棚，用以架設設施阻滯敵軍登陸，堪稱是國軍結合地區民、物力的代表作。

國防部長嚴德發在演習結束後指出，面對敵大我小的情況，國軍必須努力籌建不對稱關鍵戰力，並充分運用民、物力支援，運用越成功，作戰成功的機會也越大，未來國軍也會依總統蔡英文「國土主權寸步不讓，民主自由堅守不退」之指導繼續努力，國軍絕對有能力與信心保護國家安全。

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