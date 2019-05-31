2019-05-31

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣獼猴今年起從保育類野生動物除名，列為一般野生動物，基隆市胡姓原住民誤以為可以飼養，他花了千元購買一隻幼猴，2月起帶回住家用鳥籠飼養在屋外，基隆市動物保護防疫所昨天依違反野生動物保育法將猴子沒入、收容，但因為飼主是原住民，依野生動物保育法，原住民首次違反獵捕、宰殺或利用一般類野生動物，不罰。

動保所提醒說，台灣獼猴仍受到野生動物保育法的「一般類野生動物」規範，獵捕、飼養須報請主管機關同意，非法捕抓、飼養可罰鍰6萬元以上、30萬元以下。

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