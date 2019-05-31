貿易戰美中雙輸 台韓是贏家

2019-05-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據紐約聯邦準備銀行發布最新報告，美中貿易戰打不停，初判雙方都會付出代價，中國出口會減少，美國消費者將面臨漲價，真正贏家是中國在亞洲的競爭者，即台灣、南韓及東南亞國家。

報告指出，美國對中國發動第四輪關稅戰，將中國二千億美元進口產品的關稅由十％調高至廿五％後，美國家庭每年將增加約八三一美元支出；部分原因是進口商將關稅增加成本轉嫁給消費者，但最大衝擊來自於消費者棄買中國產品，改買更貴的他國產品，拉高整體平均價格。

報告作者指出，原則上美國國內供應商會填補部分供應缺口，但其他開發中國家也會接手，且有跡象顯示，這種情況正在發生。

自美國對中國發動第三輪關稅戰在去年九月底生效後，美國自中國進口一路下跌，從去年十月成長八％，到今年三月已大跌十八％；同一時間，美國自台灣進口增幅由十二％升到廿一％、自越南進口增幅也由十五％升到卅四％；今年第一季美自南韓進口也激增，較去年同期成長十八％。

這種轉變部分可能是因中國製造商將產品繞道到鄰國出口，今年第一季中國整體出口成長放緩，對東南亞和台灣的出口卻加速成長。

無論如何，最後結果是美國消費者買到更貴的產品，中國的失業人口增加，因中國廠商不是將供應鏈移至鄰國以避開美國關稅，就是將市佔率拱手讓給產品價格較貴、卻未被美國課關稅的亞洲競爭者。

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