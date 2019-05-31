美中主播辯論 中媒直播閃敏感內容

2019-05-31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國福斯財經新聞網女主播黎根（Trish Regan）與中國官媒央視旗下英語頻道中國環球電視網（CGTN）主播劉欣，昨天上午就貿易戰隔空「辯論」十六分鐘，黎根提出具體證據顯示中國竊取智慧財產（ＩＰ），劉欣坦言，「我不否認」存在ＩＰ侵權、版權剽竊、商業機密竊盜等，中國內部已有保護智財權的「共識」。但央視網路「文字直播」僅四二八個字，避開多處敏感內容；中媒以「榮者歸來」自我打氣，但中國網民認為就是「鴻門宴」。

黎根介紹劉欣具中國共產黨身分，劉欣自清非中共黨員，上節目表達自己意見；隨後雙方一問一答，觸及美中能否達成貿易協議、中國竊取ＩＰ、關稅取消、中國國家資本主義等議題，不像先前在社群媒體相互「駁火」。

黎根質疑，從世貿組織（ＷＴＯ）、美國司法部及聯邦調查局的許多證據顯示，中國偷了數千億美元以上ＩＰ，包括華為竊取摩托羅拉及T-Mobile商業機密、大規模駭客攻擊等。

劉欣坦言，「我不否認」有ＩＰ侵權、存在剽竊、商業機密竊盜等行為，這是必須解決的；中國政府、人民和她都有「共識」，即沒有智財權的保護，沒有國家或個體可更茁壯發展。

黎根再問，中國政府立法要求科技公司必須和中國政府及軍方情蒐合作，華為必須向官方分享許多高價值資訊，若美國也說「華為可進來、條件是必須分享你創造的所有先進技術，這樣也ＯＫ嗎？」劉欣避重就輕稱，只要合法就行，可透過合作相互學習及付費使用。

她還說，中國經濟體系是具有中國特色的社會主義及混合制，中國國企在經濟體系中扮演日漸「微小」角色，民企則僱用了八成的中國就業；但她的說法與習近平主政下「國（企）進民（企）退」的真實現況卻有很大的差異。

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