假旅遊真動員？ 韓粉凱道一日遊 800元包午晚餐

2019-05-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓粉凱道造勢活動傳出「一日遊八百元」旅行社方案，遭質疑「假旅遊、真動員」，旅行社向媒體證實有此活動，且報名人數持續增加中，高雄市長韓國瑜昨卻表示完全不知道，重申自己是被動參加，也希望參與者千萬不要花錢動員，應自發性到凱道。

韓：自己是被動參加 完全不知道

高雄市長韓國瑜六月一日將參加在台北市凱達格蘭大道舉辦的誓師大會，網路近日流傳一張由旅行社舉辦的「挺韓大集合府前凱道一日遊」報名表，報名費八百元，引發討論是否「假旅遊、真動員」。

旅行社稱反應熱絡 報名已逾10車

網友留言說「只要八百元，就能成為韓導旅行團尊貴VIP團員！」還諷刺說「很俗啦！自己搭車去台北玩還要吃飯，早就超過這個價錢了！讓我們一起在凱道瞻仰韓導黃袍加身典禮，祈求韓導迎向勝利吧」。

該報名表上載明六月一日挺韓大集合、府前凱道一日遊，每人費用八百元，含車資、責任險兩百萬元加十萬元醫療險、午晚餐便當，報到地點除了高雄市五福路文化中心、鳳山捷運站、楠梓少年法院、中正交流道等，還延伸到台南仁德、麻豆、新營等交流道。

旅行社昨向媒體證實，確實有此一日遊活動，且反應相當熱絡，至前天為止報名已超過十輛遊覽車，且人數持續增加中。

韓國瑜昨指出，對此情況他完全不知道，因為這是一個自發性活動，幾十個團體一直不停聯絡，且他們非常擔憂中華民國前途跟台灣未來，才透過幾個朋友跟他聯絡，他是被動參加。

韓國瑜也呼籲，拜託千萬不要請客、吃飯，或者花錢動員，就是自發性的、最純真的，等於是熱愛中華民國、這一批真正的好朋友們，來凱道一起來分享，聽聽他的報告，感受一下不同的人的論述，這比什麼都重要。

除了韓國瑜喊話別動員，部分韓粉也透過臉書相互提醒，別參加不明的團體，盡量自發性前往凱道。

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