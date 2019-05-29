賴：若過蔡營初選辦法 難獲社會支持

2019-05-29

〔記者蘇芳禾、周湘芸／綜合報導〕前行政院長賴清德昨天接受民視專訪，被問到中執會今若通過蔡英文陣營的初選辦法，他坦言，如果發生的話，當然對民進黨是一個嚴重的傷害，這一場初選的公平性，就很難受到社會的支持。

賴清德說，初選辦法三月十三日就已經公告了，他和蔡總統都是根據這個公告的初選辦法，原本希望能夠在五月底前完成初選，但是看起來最快也要到六月中了，他不知道小英陣營今天會不會堅持要修改辦法，「但我希望不要。」

主持人問到，若賴清德贏得初選，蔡英文總統輸了，蔡身邊很多非常痛恨賴清德的人就會跑去與北市長柯文哲合作，其中有人的小孩在柯文哲的陣營。對此，賴清德表示，有朋友叫他等民進黨輸掉再來接黨主席，準備二○二四年大選，但他認為最正當的方法，就是基於對土地的使命，出來參選。

對於主持人點名桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌等人，為何不跳出來維護民進黨的傳統？賴清德是否對他們失望？賴清德說，他不會在大局上面，用這樣的詞去形容，「我想我知道，因為每一個人在這個大局裡面，他們都有他們的責任。」

捍衛制度完整性

賴昨天也重申，「如果蔡英文守得住，我們就支持蔡英文；如果我無力承擔，那我也支持蔡英文；但若蔡英文守不住、我又有能力承擔時，請大家支持我。」

而近期民調顯示，即便納入手機調查，賴的支持度仍勝過蔡英文總統，被問到是否有考慮讓步？賴清德直言「自己是站在捍衛制度的完整性」，希望中執會能夠把所有選舉的期程確定下來，儘早完成大家都接受的初選結果。

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