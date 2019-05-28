韓：不能假日選總統嗎 立委砲轟：人不要臉 天下無敵

2019-05-28

〔記者葛祐豪、陳鈺馥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜繼提出「總統在高雄辦公」的概念後，民進黨議員鄭光峰昨在議會質問韓「要當歸人還是過客？」。韓答覆：「難道我不能一面專心在市政，用假日去選（總統）嗎？當然可以。」

對韓國瑜的說法，朝野立委砲轟完全是推託之詞，就只想選總統，「人不要臉，天下無敵」。

民進黨議員鄭光峰昨在議會總質詢，質疑韓國瑜市長做一半就溜之大吉，如何對高雄市民交代？高雄市政會不會空轉？

韓國瑜強調，各界對他的誤會很多，他心理壓力很大，但如果有一組總統候選人，二○二○總統競選總部放在高雄、總統就職典禮在高雄、當總統也在高雄，南台灣整個沸騰起來，達到南北均衡發展，這難道不是南部人最好的機會嗎？他呼籲高雄一定要跳脫過去傳統思考，他只是不想把話講白，因為與市長現在職責有點落差，這些話一說出口，一定會被網軍攻擊。

對於六月一日韓粉在凱道的造勢，鄭光峰也在議會呼籲韓國瑜，既然說過是被動受邀，那就不要去，「上凱道不如看日照」，現在懸崖勒馬、急流勇退還來得及。

鄭光峰並舉名詩人鄭愁予的詩作《過客》為例，質疑韓到底要當歸人還是過客？韓國瑜回答，如果他要參選總統，高雄市政沒有認真做，怎麼跟人民交代？「難道我不能一面專心在市政，用假日去選嗎？當然可以。」

立委：承諾比一張衛生紙還不如

對韓的答覆，時代力量立委徐永明質疑，韓國瑜起初說二○二○總統不在考量內；近期明白表態「Yes I Do」；現在又變成不辭市長，只用假日選總統，「根本就是人不要臉天下無敵，承諾比一張衛生紙還不如。」

「完全是推託之詞！」民進黨立委李俊俋痛批，韓國瑜才當不到幾個月市長，整個心不在高雄，滿腦子想當總統，若真的關心高雄，就不要當落跑市長。

民進黨立委賴瑞隆提及，韓國瑜去年獲得八十九萬票當選市長，更應專心在市政，現在許多政見都沒有落實，台灣從來沒有一位直轄市長當半年就落跑的，還要利用假日拚選舉，市民絕對沒有辦法接受。

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