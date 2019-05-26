法界︰有創意 恐涉法律爭議

2019-05-26

〔記者黃欣柏／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘接受媒體專訪時拋出「選舉募款加倍奉還」競選策略，指若民眾捐款給他，他就會拿出相同金額做公益。對此，許多政、法界人士認為，此方式聽起來很有創意，但應該只是選舉噱頭，因為不僅實務上執行非常困難，還可能為郭台銘帶來各種法律上的爭議、麻煩。

律師周武榮指出，郭台銘提出的方式未必會直接涉及違反「總統副總統選舉罷免法」或「政治獻金法」，但郭應該說清楚做公益的方式與名義，若他是將民眾的捐款以自己或公司名義拿去做公益，恐怕會有以此獲得減稅利益的爭議。

若未依約做公益 可能吃背信官司

周武榮也說，這種競選方式聽起來財大氣粗，但實際上郭台銘的資產不會減少，作為選舉行銷確實有創意且成本低。但若郭真的有意實行，建議他要說清楚做公益的方式與時間，因為一旦「掛萬漏一」，有民眾發現自己的捐款沒依約定拿去做公益，郭可能因此吃上背信罪官司。

立委︰執行實務困難 可能有期約問題

民進黨立委吳思瑤也認為，此方式實務上恐怕難以實現，因為根據她個人選舉經驗，光是地方性選舉，要開立捐款收據給選民就已經是很複雜的事，郭台銘若要在總統選舉中實行，「恐怕要專門開一家子公司來處理」，更別說這種方式還可能涉及法律上的「期約」問題。

吳思瑤強調，財力當然是郭台銘的優勢，從郭展現參選意願以來，其策略與議題都頻頻環繞在「錢」，其實各界都看在眼裡，現在大家要選的是能夠治理國家的領導人，希望郭拿出具體政見，不要老是在金錢的話題上打轉，否則只是捨本逐末。

曾任法官的民進黨立委吳秉叡則說，郭台銘的構想非常新穎，各界應該都是第一次聽到，雖然這種方式沒有讓特定對象獲利，是否構成「期約」等問題有待討論，但用這種方式競選國家領導人恐怕不是好事。

一名不願具名的國民黨立委分析，郭台銘的構想其實就是賣給全民「順水人情」，假設他原本選舉要花五千萬元，用這個方法不會增加支出，還可以多賺到公益形象，不過如果郭持續用這一類「首富型策略」作為選戰主軸，對一般中間選民恐怕不會加分。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法