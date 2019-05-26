郭出新招 募款「加倍奉還」

2019-05-26

募多少錢 他就拿出多少錢 全數給地方做公益

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘拋出「選舉募款加倍奉還」的新構想。郭台銘昨天走訪嘉義市受訪時強調，未來打總統選戰，他自己有足夠經費，不用去募款，因為不希望欠人家人情，將來也好做事，但會進行「象徵性募款」，募多少錢他就加倍回饋地方做公益慈善，「一毛錢都不會拿來選舉」。

郭台銘說，「象徵性募款」是匯聚民眾對他的認同，以縣市為單位，只要支持他、挺他的，一人拿出一百元，他就相對拿出一百元，如果嘉義縣市募到五千萬元，他就相對拿出五千萬元，這加起來的一億元會全數回饋地方，至於透過什麼方式蒐集募款，還在規劃中。

「一毛錢都不會拿來選舉」

郭台銘提到，他的每毛錢都是自己賺來的，有足夠經費選舉，不用去募款，一方面不想欠人情，一方面將來做任何決定，不受人情干擾，認為這樣比較好做事。郭也說，未來他舉辦大大小小的選舉造勢活動，而這也是一種拚經濟，如進入公門，花的每一分錢都要看得比自己的錢還大，絕對不能貪污。

郭台銘昨天下午走訪嘉義市，首站來到人稱「媽祖婆」的前嘉義市長許世賢故居，受到許的女兒、監察院長張博雅熱情迎接，張贈送許世賢紀念書籍給郭台銘。

郭表示，此行到嘉義市是民主學習之旅也是見證，當選總統一定學習許世賢從政精神 ，以清廉為第一要務，也會要求執政團隊清廉，絕對不能貪污。

隨後郭台銘轉往檜意森活村、北門驛，嘉義市長黃敏惠到場陪同郭與民眾互動，不少人爭相與郭合照，有人高喊：「郭董加油！」現場氣氛熱絡。晚間郭到嘉市文化路夜市品嚐在地美食，並與民眾近距離博感情。

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