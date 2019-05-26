新聞分析》台美關係正常化一大步

2019-05-26

記者蘇永耀／特稿

外交部昨日的新聞稿頗需咬文嚼字，在公布北協正名為「台灣美國事務委員會」後，才在新聞稿的最後一段夾了李大維在美會晤「美國國家安全顧問與其他政府官員」等文字，短短的一句話，已將台美關係的推進，邁出更正常化的一步路。

四十年前台美斷交後為了繼續維繫關係，雙方分別設置「北美事務協調委員會」及「美國在台協會」，做為雙方在非官方架構下的對口機構。

經過長年運作，台美關係日趨緊密，無論在台北還是華府，白手套作用漸小，北協的功能也多屬儀節性質。所以，這次的正名，關鍵不在機構本身，而是兩國政府透過名稱的改變，凸顯雙方都願意以更務實對等及正常化的角度架構台美的互動方式。

除了體現在機構名稱外，台美在國安事務最高層級官員的會晤，也說明了在美國國會通過一系列包括台灣旅行法等挺台法案及決議後，行政部門的腳步跟著積極加快。如同美國共和、民主兩黨在國會展現對台一致的立場，美國白宮、國務院的態度也趨於友善密切。

之前包括美國副總統彭斯、美國國務卿龐皮歐數度發言批中挺台，已然說明在面對中國的反民主擴張，台美雙方有著共同價值。外交部昨刻意提到李大維在美期間，亦「與美國政府官員共同會晤我邦交國政府官員」，將李大維的主行程明擺在檯面上，一方面是台美共同默契，另也是對外宣示，鞏固台灣的邦交國，台美有共同的利益。

美國川普政府剛上台不久時，巴拿馬無預警與台灣斷交，去年又陸續發生多明尼加、薩爾瓦多斷交事件，中國表面是挖走台灣的邦交國，實則逐步侵蝕美國的區域利益。因此，這段期間美國也加緊著「回防」動作，尤其針對位於太平洋地區第二島鏈國家，美國著力甚深，包括才剛大選結束的台灣友邦索羅門群島，美方早先也主動揭露台美涉外高官在索國同框的照片。

隨著台美展開共固台灣邦交國的作為，不僅跨國納入當地國家，隨著包括政治、軍事、經濟等各個途徑的鞏固過程，也說明這必須透過兩國更高層級的國安合作才能進行。其實，包含中國華為等紅色資本及勢力早在這些區域暗中部署，在作用力與反作用力下，台灣國安會秘書長及美國國家安全顧問的見面，則是必然的回應。

台美關係近年突破進展

外交部昨證實，國安會秘書長李大維五月十三日至廿一日訪問美國，會晤美國家安全顧問與其他政府官員。據了解，李大維見面的對象就是美國國安顧問波頓本人，此為台美斷交後，雙方國安顧問首度會晤。

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