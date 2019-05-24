小燕鷗海邊繁殖 勿擾齊護蛋

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽溪出海口附近海灘，是二級保育類小燕鷗重要繁殖地，最近陸續有小燕鷗飛來築巢，鳥蛋就下在裸露沙灘，鳥友賴建志透過臉書發聲，請各界協助護蛋，不要讓鳥爸鳥媽白忙一場。
每年3到8月，宜蘭海邊一年最多有400隻小燕鷗築巢下蛋，鳥巢位在空曠處，欠缺屏障，遊客稍不留意便會踩破鳥蛋，若是吉普車、沙灘車輾過，一切努力將付諸流水，賴建志請大家這段期間勿開車到海灘，行走時別踩到鳥蛋，也不可撿蛋，宜蘭縣政府允諾設圍籬保護，協助珍稀嬌客繁衍下一代。
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〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽溪出海口附近海灘，是二級保育類小燕鷗重要繁殖地，最近陸續有小燕鷗飛來築巢，鳥蛋就下在裸露沙灘，鳥友賴建志透過臉書發聲，請各界協助護蛋，不要讓鳥爸鳥媽白忙一場。
每年3到8月，宜蘭海邊一年最多有400隻小燕鷗築巢下蛋，鳥巢位在空曠處，欠缺屏障，遊客稍不留意便會踩破鳥蛋，若是吉普車、沙灘車輾過，一切努力將付諸流水，賴建志請大家這段期間勿開車到海灘，行走時別踩到鳥蛋，也不可撿蛋，宜蘭縣政府允諾設圍籬保護，協助珍稀嬌客繁衍下一代。