一個月一次 美艦今年第五度穿越台海

2019-05-24

〔記者涂鉅旻、編譯周虹汶／綜合報導〕美國軍艦再度於台灣海峽現身。台、美兩國國防部昨先後宣布，美國海軍普瑞布爾號（Preble）伯克級神盾驅逐艦、迪爾號（Walter S. Diehl）補給艦在前天行經台灣海峽。此為美艦今年第五度穿越台海，顯見美艦航行台海之舉已逐漸常態化。

根據美國、我國國防部公布的訊息，今年美國軍艦已五度航經台灣海峽，前四次分別為一月廿四日的麥克坎貝爾號驅逐艦、狄爾號補給艦、二月廿四日的史塔森號驅逐艦、查維茲號補給艦、三月廿四日柯蒂斯魏柏號驅逐艦和美國海岸防衛隊的伯索夫號巡防艦，以及四月廿八日的勞倫斯號及史塔森號驅逐艦。值得注意的是，美國軍艦今年都「固定」在每月廿日之後，以雙艦編隊航行台海。

美國海軍第七艦隊發言人多斯昨強調，「艦隻穿越台灣海峽的行動，展示美國對維護自由、開放之印度—太平洋的承諾。美國海軍將持續在國際法允許的任何地方飛行、航行與運作。」

中國外交部發言人陸慷則表示，正針對最新事件與美方「嚴正交涉」，且公開要求美國勿有任何危害台海局勢或雙邊關係的舉措。

國防部指出，美艦經由台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定。

事實上，普瑞布爾號驅逐艦五月十九日在南海執行任務時，曾駛近有主權爭議的黃岩島，和中國海軍艦艇一度對峙。中國二○一二年從菲律賓手中奪去黃岩島控制權，美國國防部稱，此舉是為「挑戰越權的海域主張，並維持國際法管理下的航道使用權」。

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