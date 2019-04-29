朱：與主席見面無不可告人之事

2019-04-29

〔記者林國賢／雲林報導〕前新北市長朱立倫昨天上午到雲林參加有機農活動，媒體提問是否與國民黨主席吳敦義會面？朱立倫表示，目前並沒有接到見面訊息，如果有會把會面內容向大家報告，他與主席見面不會有「不可告人」的事。

至於蔡正元的爆料，朱立倫表示，韓國瑜對外說沒有就沒有，現在黨內的重點是團結，讓國民黨更強更好，國民黨只比好不比爛，他相信黨內初選辦法出來後，大家各自努力到最後，黨內一定會選出最強的候選人，大家也會團結一致。朱也強調，黨內必須比好不比爛，伸手不打自己人，如果內鬥內亂只會讓民進黨看笑話。

朱立倫表示，八年前他在新北市推動營養午餐使用有機蔬菜，讓孩子吃得健康，也從學校開始培養健康飲食觀念，讓孩子了解吃有機蔬菜是保護健康和地球，現在不僅新北市營養午餐吃有機蔬菜，全台也有很多縣市跟進，也讓台灣有機農友獲得穩定契作訂單，更多年輕朋友有信心回鄉耕種，好的政策就能改變台灣。

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