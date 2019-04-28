廢核遊行》綠電大老洪傳獻、郭軒甫 現身支持廢核

2019-04-28

〔記者張慧雯／台北報導〕廢核大遊行昨在北、高兩地同時登場，國內太陽能產業也全力聲援。聯合再生能源董事長洪傳獻參加台北場、太陽光電發電系統公會理事長郭軒甫則參加高雄場，聯合再生能源更將太陽能模組搬到總統府前展示，期待讓更多人瞭解太陽能發電。

洪傳獻認為，至今全世界約五百座核電廠，曾發生嚴重災害的有三座，也就是說嚴重失敗率達千分之六。洪傳獻表示，四十年前他到德國參訪，德國對於推動再生能源不遺餘力，尤其重視「education（教育）」及「awareness（覺醒）」，建議政府要從兩方面加強宣導，若人民不了解嚴重性，政策推展就會備受阻力。

洪傳獻強調，綠能沒有空污、核廢料問題，更沒有核災疑慮，太陽能發電成本在尖峰時段目前比傳統發電便宜，是解決尖峰、電力及空污最好的方式，還可以讓經濟成長、提高就業；光是台灣目前不適耕種的地，就足以裝置二十GW以上，相當於一．五個核四廠發電量。

郭軒甫日前表示，四月十七日中午十二點，全國太陽光電總發電量已相當於一座核電廠，尤其廿四日台電核三廠的一號機設備異常解聯，少了九十五．一萬瓩，靠太陽光電尖峰時刻挹注約一五○萬至一六○萬瓩，順利彌補供電缺口，台灣發展太陽能的成績是有目共睹的。

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