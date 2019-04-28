廢核遊行》經濟部：核廢卡關 停轉是事實

2019-04-28

〔記者林菁樺／台北報導〕廢核大遊行昨登場，經濟部強調，現有核廢料無處去，核能機組將於原規劃的時限內停止運轉，「是不爭的事實」；但外界無需擔憂缺電，備轉容量率已有好轉跡象，甩開三年前最低的一．六四％，今夏可恢復至十％以上。

今夏備轉容量率可達10％

經濟部指出，當前核廢料無處去，現有運轉中的核能機組將於原規劃的時限內停止運轉，「已是不爭的事實」，將要求各項施工中的計畫如期如質完成；而且，至二○二五年有大潭、興達、台中及嘉惠等各項電力開發計畫，將會嚴格管控各工程在規劃的時程內達成，確保供電無虞。

經濟部也提到，經過近三年的努力，林口、大林及通霄電廠每年均有新機組加入運轉，供電情況已有大幅改善；今年起備用容量率將會從二○一四年低於法定值十五％後，再次回升至十五％。

另外，備轉容量率也可由政府剛接手時最低的一．六四％持續好轉，經濟部已備妥三招，大修機組將陸續歸隊、苗栗通霄輸電線路升級、林口新三號機將上線測試以及加強機組運維與電力調度，預估夏季即可逐步回到十％，供電燈號由黃燈轉為綠燈。

經濟部強調，電力的穩定供應是施政的不變原則，而電力的開發是一項長期且持久的工作，政府已規劃好各項執行路徑，同時結合政府及民間力量全力執行，務必使各計畫如期如質完成，以滿足民生及產業所需用電。

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