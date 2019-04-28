廢核遊行》滿足用電 台電將砸900億擴建通霄電廠

2019-04-28

新建270至330萬瓩天然氣機組 首部機組預計2027年商轉

〔記者林菁樺／台北報導〕台電擴建通霄電廠三部新機組陸續商轉，接下來是二○二二年四、五號機組將退休；為滿足用電需求，台電最新規劃，預計投入約九百億元新建總量二七○至三三○萬瓩的天然氣機組，第一部機組預計二○二七年運轉供電。

已提報經濟部審查

經濟部預估，二○二七年用電將比今年多出四百億度，但長期電源開發計畫僅公布到二○二五年。不過，台電內部早有規劃，通霄四、五號機組除役後的空地，將留給新燃氣複循環機組，台電已完成現勘，可行性計畫已提報經濟部審查。

台電初步規劃，新機組總量最多可達三三○萬瓩，第一部機組力拚二○二七年商轉；台電說明，並非採通霄一期新蓋三部百萬瓩機組，天然氣是未來主力發電，加上因應大量的再生能源發電，調度必須充滿彈性，改採六部五十萬瓩機組穿插組合，更能因應負載變化。

燃氣複循環機組的效率為六成，比超超臨界的燃煤機組四成還高，台電主管表示，燃氣大、小型機組效率差異不大，但大型機組的升載時間約六十至九十分鐘，中小型機組升載時間會更快速，的確比較有彈性。

台電高層也解釋，台電的中小型機組十年內將陸續除役，目前規劃新上線的機組規模多數在一百萬瓩左右，「不能整個系統都很大，也要有中小型機組可搭配組合」，適當組合有其必要性。

根據台電初步評估，通霄第一期約投入八百億元，二期新機組的規模也相近，但考量物價在內，初估要八百億至九百億元。

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