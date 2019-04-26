亞洲第一棒 全球風能高峰會在台舉行

2019-04-26

〔記者黃佩君／台北報導〕全球風能協會（GWEC）及歐洲商會昨在台灣舉辦「全球離岸風電產業高峰會」，經濟部長沈榮津表示，離岸風電已與半導體共同成為台灣的明星產業，台灣更是取得風電「亞洲第一棒」；經濟部能源局代理局長李君禮則宣示，二○二六年到二○三○年，每年將可釋出1GW、合計共5GW的風場。

「全球離岸風電產業高峰會」是全球風能產業國際級年度盛會，GWEC執行長Ben Backwell表示，外資不斷進駐台灣，可看出台灣成為亞洲離岸風電巨大市場的潛力。歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）則說，台灣已通過「再生能源發展條例」，明訂再生能源於二○二五年將占二十％，但目前台灣推動的速度還有進步空間。

區塊開發規則今年釋出

台灣去年四月、六月分別執行離岸風場遴選及競價後，到二○二五年的5.5GW風場開發已分配完畢，預計年底將有第一座商業規模的示範風場落成；但二○二六年之後的第三階段「區塊開發」，原應在第一季公布規則，目前尚未出爐，外界也關注何時釋出。

李君禮強調，二○二六年起，每年將釋出1GW風場、五年共釋出5GW，相關規則今年就會公告。他表示，經濟部將陸續召開說明會並聽取開發商及產業意見，討論相關配套措施細節，包括風機數量、維修、安裝、水下基礎及台電併聯線路等，都會對外說明清楚。

至於區塊開發是否仍要求國產化？李君禮也給出肯定的答案，強調「我們會要求繼續跟國內產業來作結合」；他並向國內外業者喊話：「離岸風電開發在即，一個也不能少。」

桃園市長鄭文燦昨也出席會議，是唯一受邀的台灣地方首長。對於外界擔心地方政黨輪替將影響離岸風電政策，鄭文燦表示，「地方政府換了首長，也許會有點猶豫」，但無論縣市政府背景，推動綠能產業都符合台灣的長期利益，風電更是其中可接受的投資，如達德（WPD）在桃園的風場就可帶動六百億元投資以及四百個就業機會。

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