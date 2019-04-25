評韓五點聲明 柯P：韓國瑜就是要選總統！

2019-04-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜前天聲明不會參加國民黨現行制度的總統初選，但願負起責任。台北市長柯文哲昨受訪說，「這樣的意思就是你（韓）要去當總統啊！不然怎麼會這樣說？」被問及市長該不該請辭再選二○二○？柯未鬆口自己動向，反而以「這就是困境」評論韓該不該辭。

在韓國瑜聲明前，柯文哲前天就爆料說，「他（韓）原本要在我之後（表態）的」，被外界質疑柯、韓私下喬好。對此柯昨未正面回應，只說，本以為去年選後大家會沉澱下來，結果社會還是滿不安的，越混亂的時候，應保持冷靜態度，不要隨外面起舞。

對於韓國瑜前天提到「台灣改變，高雄才會改變」，柯當天也在臉書指「只要台北改變了，台灣也會跟著改變」。

柯昨解釋說，台北還是台灣的領頭羊城市，透過槓桿道理要改變台灣，還是比較容易。柯接著語帶嘲諷說，「這樣的意思就是你（韓國瑜）要去當總統啊，不然怎麼會這樣說？」

對於應否請辭市長再選二○二○，柯文哲未鬆口，僅表示，「最好是都不要發生，遇到再講」。

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