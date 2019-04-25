評韓五點聲明 柯P：韓國瑜就是要選總統！
列印

2019-04-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜前天聲明不會參加國民黨現行制度的總統初選，但願負起責任。台北市長柯文哲昨受訪說，「這樣的意思就是你（韓）要去當總統啊！不然怎麼會這樣說？」被問及市長該不該請辭再選二○二○？柯未鬆口自己動向，反而以「這就是困境」評論韓該不該辭。

在韓國瑜聲明前，柯文哲前天就爆料說，「他（韓）原本要在我之後（表態）的」，被外界質疑柯、韓私下喬好。對此柯昨未正面回應，只說，本以為去年選後大家會沉澱下來，結果社會還是滿不安的，越混亂的時候，應保持冷靜態度，不要隨外面起舞。

對於韓國瑜前天提到「台灣改變，高雄才會改變」，柯當天也在臉書指「只要台北改變了，台灣也會跟著改變」。

柯昨解釋說，台北還是台灣的領頭羊城市，透過槓桿道理要改變台灣，還是比較容易。柯接著語帶嘲諷說，「這樣的意思就是你（韓國瑜）要去當總統啊，不然怎麼會這樣說？」

對於應否請辭市長再選二○二○，柯文哲未鬆口，僅表示，「最好是都不要發生，遇到再講」。

  • 台北市長柯文哲昨日出席臺北市與西門子公司技職產學數位職人培育成果展，會後受訪。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲昨日出席臺北市與西門子公司技職產學數位職人培育成果展，會後受訪。（記者張嘉明攝）

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