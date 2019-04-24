賴清德︰想承擔 循民主機制來

2019-04-24

〔記者楊淳卉／台北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德昨受訪表示，國民黨和民進黨在初選上都碰到了困難，他鼓勵所有想承擔國家責任的人把個人勝敗擺在一邊，勇敢面對國人選擇，「如果要承擔，應該循民主機制來」。賴重申，對土地使命沒改變，會堅定走完初選程序，盼爭得國人支持，讓他承擔台灣下一階段責任。

「國、民兩黨初選都碰到了困難」

對於高雄市長韓國瑜以聲明表達「無法參加國民黨現行制度的初選」，又說「對中華民國的發展及守護願負起責任」；賴清德表示，看來國民黨和民進黨在初選上都碰到了困難，他鼓勵所有想要承擔國家責任的人，應該把個人勝敗擺在一邊，勇敢面對國人選擇，用更大決心擁抱更高的民主，來解決目前兩黨的問題。

多次表態期盼與韓國瑜「君子之爭」的賴清德表示，台灣是一個民主的國家，每一個政黨都是民主的政黨，民主的政黨都有民主程序，如果要承擔，應該循民主機制來，才有辦法獲得國人支持。他希望兩黨在初選民主程序上遭遇困難時，要展現高度，用更高的民主精神面對，讓台灣民主能繼續走下去。

賴先前表示「希望初選輸的人公開支持贏的人」，是否會被外界誤解他可以接受當副手？賴清德說，他多次公開表明，民進黨是民主政黨，初選有一定的制度，一定要先決定誰代表民進黨參選總統，才談後續搭配問題，現在本末倒置沒必要。

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