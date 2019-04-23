仿效馬克宏大辯論 賴︰氣候議題 當國家大事

2019-04-23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選協調期至五月廿二日截止，前行政院長賴清德與蔡英文總統兩組候選人全力爭取民意支持。

賴清德昨出席世界地球日活動時表示，未來若有機會執政，他會把因應氣候變遷這個議題當成國家重大事情，拿出領導力與行政執行力，也會尋求立法院的立法效率，完整地將國家因應氣候變遷的政策，向國人說明。

到每個城市說明因應政策

賴清德表示，他也會學習法國總統馬克宏的大辯論那樣，到每個城市去，讓大家了解氣候變遷危機非常大，如果台灣不嚴肅面對的話，可能會被摒除在整個世界圈子外面，那時候台灣會很慘，比被摒除在聯合國之外還要慘。

另，高雄市長韓國瑜本週將對是否參選總統發表聲明，賴清德受訪表示，「（是否參選總統）要他自己做決定」，韓國瑜目前還是國民黨裡最孚眾望的人選，我們不妨靜待，讓韓作最後的決定。

希望與韓來一場君子之爭

賴清德指出，如果韓國瑜願意投入這場總統選舉，而且又能得到國民黨支持，他當然很希望與韓國瑜在明年一月十一日總統大選，進行一場君子之爭。

至於是否感受到蔡英文近來對韓國瑜砲火越來越猛烈？賴清德笑回：「這方面需要我評論嗎？」尊重蔡總統的說法，身為國家元首，總統針對縣市長提出看法，是很自然的事情。

賴清德也說，（距離初選協調期截止）還有一個多月，他會再接再厲，一步一腳印堅持下去，每到一個地點就發表他對國家社會的看法、甚至治國藍圖，爭取國人的支持，這才是最重要的。

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