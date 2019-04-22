馬：徵召韓參加初選 很快有結果

2019-04-22

〔記者陳彥廷、葛祐豪／綜合報導〕前總統馬英九昨天到屏東縣恆春天后宮參加建廟一百四十週年祈安巡遊大典，面對媒體追問吳敦義將徵召高雄市長韓國瑜參加初選，是否為卡韓或逼韓表態，馬英九回應：「要韓主動表示來參加恐怕有困難。」

馬英九指出，他向媽祖祈求今年不要有颱風，風調雨順、國泰民安，並祝鄉親賺大錢。

馬英九被媒體問到有關郭台銘參加國民黨內初選一事時表示，希望初選儘快舉行，選出候選人，大家全力支持。媒體接著追問他是否支持郭參選？馬英九回應，只要透過黨的程序產生就會全力支持；至於郭台銘參選前是否有拜訪過或徵詢其看法？馬英九說：「我們是朋友嘛，平常都有在見面。」

馬英九被問到國民黨主席吳敦義想徵召韓國瑜參加初選，是否在卡韓或逼韓表態？馬英九表示，因為要韓市長主動表示來參加恐怕有困難，所以黨部才會認為可採徵召韓參加初選，他相信「很快就有結果了」。

韓國瑜對於是否參選總統仍然未表態，不過，五十八歲楊姓韓粉昨天到高雄市政府四維行政中心前靜坐，身上掛著牌子寫著「國民黨黑箱作業卡死韓市長」、「絕食請求韓市長選總統」。

經查，楊姓韓粉是建築工，他向老闆請假三天靜坐絕食，他認為絕食三天也不會死，但韓國瑜如果不選總統救台灣，台灣恐怕完蛋了。

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