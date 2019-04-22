王：勿讓人覺得是不公平機制

2019-04-22

〔記者蘇福男／高雄報導〕已表態參選總統的前立法院長王金平昨參加高雄六龜妙崇寺法會，他被問及初選看法時表示，希望公平合理，不要讓人覺得這是一個不公平的機制。王強調，自己的民調一路往上提升，對自己充滿信心，參選到底的決心沒變。

王金平昨上午赴妙崇寺參加世界地球日繞塔祈福法會，他一抵達寺院，就直奔文殊殿向文殊菩薩上香膜拜，再跟隨師父繞塔祈福，熱情信眾紛紛對他比出大拇指加油打氣，讓王金平笑逐顏開。

對於高雄市長韓國瑜是否將投入國民黨總統初選，王金平表示：「我猜測不來，他怎麼樣宣布大家都要尊重他。」

王強調，他現在心情很平靜，民調一路往上提升，對自己充滿信心，參選到底的決心沒變，心情完全不受韓市長宣布選或不選影響，反正一切都是盡其在我，其他的都是隨緣。

對於國民黨總統初選提名辦法遲遲未定案公布，王金平說，他對初選辦法沒什麼特別看法，只希望公平合理，不要讓人覺得這是一個不公平的機制。對於最新民調結果，王認為，民調還是作參考，因為目前參選者都未定位，沒有定位所做的民調，當然就只能供參考。

至於他和鴻海董事長郭台銘的見面過程，王金平說，他和郭都是義消的打火弟兄，所以以兄弟相稱，二十多年來已建立深厚情誼，這次參加黨內總統提名，將互相尊重互相幫忙，「兄弟登山，各自努力」，這個立場彼此都能夠理解，兩人並在關聖帝君面前共同遵守關公「仁義禮智信」的精神。

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