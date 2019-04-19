CNN︰民粹當道 別小看郭參選

2019-04-19

美學者提醒 勿認為郭就能神奇修復與北京關係

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）昨報導，台灣首富鴻海集團董事長郭台銘仿效川普二○一六年參選美國總統之例，也將投入國民黨總統提名初選；美國法學教授陸梅吉（Margaret Lewis）警告民粹主義不容小覷，輕忽郭參選會是一項錯誤。

CNN以「受女神明啟發的台灣億萬富豪仿效川普」為題報導，郭台銘不只受媽祖啟示，也受川普當選美國總統例子的鼓舞；郭從二○一六年就開始動念思考他也可以成為總統。

西東大學（Seton Hall）法學教授陸梅吉比較兩人後表示，即使郭台銘做為總統候選人在許多地方明顯有缺點，但「民粹主義可以是強大的」，小看他參選會是一項錯誤。他認為，韓國瑜也很有趣，「沒有提出清楚政策」，預期會跟隨類似於郭的路線，即和中國交往、尤其經濟方面，且相信「交往可侷限於經濟」。

陸梅吉提醒，若簡單認為郭台銘或其他國民黨總統就能神奇修復與北京的關係，可能有問題；「我不認為二○一三年和二○一九年的習近平是同一個人，因近年來他已採取更挑釁立場。」

專家：鴻海的成功已連結中國政府

加州大學爾灣分校台灣專家南樂（Lev Nachman）說，郭台銘在中國經濟扮演不可或缺的角色，成為總統會讓他可緊密連結台灣和中國經濟，相反於蔡英文政府的南向政策。但南樂指出，「郭對誰忠誠？台灣？鴻海？或兩者？如果答案是後兩者，郭做為總統就會讓台灣處於不利的境地」，因為鴻海的成功已連結中國政府。

日媒：郭遭疑能否代表台灣最佳利益

日經新聞也點出，郭台銘與中國政商界交往深，和中國領導人習近平關係密切，鴻海在中國建立龐大商業帝國，資產和生產基地都在中國，恐遭質疑能否真正代表台灣的最佳利益；台灣的國家安全保障依賴美國，郭若當上總統，如何維持台美關係、在中美之間平衡，將是一大課題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/