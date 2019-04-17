低自備款利誘 雙北逾4成大膽買房

2019-04-17

〔記者徐義平／台北報導〕買房得靠勇氣，根據房仲業者針對大台北地區會員進行調查，四成以上受訪者認為就算自備款不足兩成、也敢買房。房地產業者分析，這除了得仰賴父母親友金援外，還有就是近幾年建商為消化庫存，祭出低自備方案，例如提供三到五年最高自備款一成的無息信用貸款，或工程期零付款等方式，目的就是降低購屋門檻。

根據永慶房屋網路會員調查，雙北市受訪民眾自認自備款不到兩成、也敢買房比率，台北市約四成、新北市約五十二％；自備款在一成以內也能買房比率均超過十％，台北市約十三％、新北市約十八％。

住展房屋網企研室經理何世昌分析，近年來祭出低自備、低首付的建案很多，通常由建商以公司貸方式，填補房貸成數不足部分，降低購屋者的自備款。

但他提醒，低自備款建案只是把原本該繳的錢，移到交屋後繳納，且在交屋之後，買方通常會進入兩頭還房貸狀況，一邊要還銀行貸款、一邊得償還建商的公司貸款，建議民眾購買低自備建案，最好要準備至少足額兩成的自備款，切勿高估自己的還款能力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，依最新一季聯徵中心統計，台北市平均購屋核貸成數約六十八％、新北市約七十％，平均自備款約三成，顯示民眾購屋貸款還是偏向保守；但近年來不少新市鎮建案不僅訴求低總價，還提供低自備、低首付方案，的確吸引不少首購族勇敢置產。

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