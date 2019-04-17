捷運末端房價親民？ 當心易買難賣

2019-04-17

業者提醒 評估房價波動、生活機能

避免通勤時間長、套在高檔

〔記者徐義平／台北報導〕根據房仲業統計五大捷運線與淡海輕軌末端站近五年房價走勢，房價最親民的是新北市淡水區的崁頂站，每坪均價不到二字頭；但業者提醒，末端站房價便宜並非購屋首要條件，還得評估區域內歷年房價波動及生活機能是否成熟等因素，才不會通勤時間拉長、又賠了房價。

象山每坪93萬最高 崁頂19萬最低

中信房屋調查淡水信義線、板南線、中和新蘆線、松山新店線、文湖線及淡海輕軌等六條大台北主要捷運路線末端站房價。淡水信義線末端的象山站，近五年每坪均價逾九十三萬元、是末端站最高單價；淡海輕軌的末端站崁頂站，每坪均價僅十九萬元，是房價最親民的末端站。

中信房屋研展室副理張漢超指出，末端站單價前三高均落在台北市，分別是象山站、松山站及南港展覽館站，但這三站房價上沖下洗，區域開發利多釋出時，房價一路上衝，隨著計畫未完全到位，房價也快速回檔；反觀房價親民的崁頂、淡水及迴龍站，近五年波動不大，但通勤時間長、生活機能不如市區及區域新案過多等因素，買房容易賣房難。

住展房屋網企研室經理何世昌建議，末端站房價雖親民，但購屋者最好實地多走幾回，再決定是否購屋；且價格親民不代表便宜，應先比較在地成交行情，才不會套在相對高檔。

東森房屋研究中心經理于靜芳認為，想在末端站購屋，最好以通勤時間、生活機能及房價等幾個要素來綜合評估；例如南勢角站、新店站均價約三、四字頭，南勢角只要四站就到北市中正區，新店站有裕隆城開發案動工、行政園區新案及捷運環狀線即將完工等條件，加上央北重劃區建案陸續進場，可期待未來兩年發展將更成熟。

雙北捷運末端站禁5年每平均價

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