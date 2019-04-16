罰小一生長期在陽台午睡 離譜師只記申誡

2019-04-16

〔記者謝君臨、林曉雲／台北報導〕新北市某國小四十八歲李姓女教師，將七歲小一生長期隔離至教室外陽台午睡，導致該生出現精神疾患，但最終該師只被記一次申誡。監察院通過調查報告，監察委員田秋堇表示，此案凸顯現行體罰事件的處理機制不彰。

監委直指學校欠缺調查專業，教師間基於同事情誼，易左右為難，外界也會質疑校方公正性。因此，本案諮詢專家學者表示，事發時校方只做事實蒐集，不要介入事件性質認定，並應導入外部調查機制。另校方調查時，家長沒有參與及異議機會，主管機關應務實修正。

監委：凸顯體罰事件處理機制不彰

監院報告指出，李師二○一四年擔任導師，午睡時將該生隔離至教室半戶外陽台，醫院診斷證明書載明該生有入睡困難、易哭泣等情況，「推測患者的精神疾患與過去導師的處罰相關…」，但李師堅持管教的正當性。

監委指出，新北市教育局與社會局接獲投訴後，交由學校調查，校方忽略陽台安全性與管教方式標記性等重要爭點，導致該師原被記兩支申誡卻申訴成功，而後新北市教育局向教育部中央教師申訴評議會提起再申訴，最終僅被記一次申誡。

針對此案，新北地院法官認定男童被罰睡陽台，依業務過失傷害罪，判李女拘役五十天，可易科罰金；民事部分，一審判校方須國賠十八萬餘元。

台大回聘涉貪教授 立委批教部縱容

不適任教師難處理不只發生在中小學，立委黃國昌昨在立院教委會抨擊，台大獸醫專業學院「臨床動物醫學研究所」教授林中天，以國家研究計畫申請經費購買高價動物眼藥，再拿到私人診所轉售，不法獲利上百萬，不只獲得緩起訴，台大教評會還包庇他、堅持回聘，怒問：「教育部還要縱容台大包庇拖多久？」

教育部長潘文忠表示，無法容忍貪污教師留在學校，台大上週五召開教評會，預計這週會送到教育部，必定嚴格把關。

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